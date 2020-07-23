إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

نفذت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، من خلال إدارة مراقبة الاغذية التابع لمديرية الصحة بأسوان، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتموين، حملة مكبرة على الأسواق، لمراقبة تداول الأغذية والأطعمة فى إطار الحملات المستمرة على الأسواق إستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إن الحملات أسفرت عن ضبط 116 كيلو لحوم وأغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك، وإعدام 80 كيلو مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية بالأسواق بمدينة أسوان.