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إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
05:03 م | الخميس 23 يوليو 2020
ضبط وإعدام 196 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى بأسوان

ضبط وإعدام 196 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى بأسوان

نفذت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، من خلال إدارة مراقبة الاغذية التابع لمديرية الصحة بأسوان، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتموين، حملة مكبرة على الأسواق، لمراقبة تداول الأغذية والأطعمة فى إطار الحملات المستمرة على الأسواق إستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إن الحملات أسفرت عن ضبط 116 كيلو لحوم وأغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك، وإعدام 80 كيلو مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية بالأسواق بمدينة أسوان.

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