مصرع وإصابة 4 في انقلاب تروسيكل بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص فى حادث انقلاب تروسيكل، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت الجثث إلى المشرحة.

كان اللواء محمد ابو المجد مدير أمن قنا تلقي بلاغ من مرفق إسعاف قنا بوجود حادث تروسكل مع سيارة ربع نقل أمام نقطة اسعاف الخوالد، وتم نقل المصاب مستشفي ابوتشت، وتم نقل 3 جثث إلي المشرحة، وتولت النيابة التحقيقات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.