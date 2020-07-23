غرامة ألف جنيه على سائقي السرفيس غير الملتزمين بالحمولة بأسوان

طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مديري شرطة ومباحث المرور، إدارة المواقف بمواجهة انتشار ظاهرة قيام سائقي السيرفيس وخاصة سيارات ربع النقل "الكبوت" بتحميل أعداد من الركاب أكثر من المسموح به قانونًا.

وشدد المحافظ، خلال بيان صحفي له، اليوم الخميس، ضرورة تطبيق أقصى غرامة مالية على المخالفين وقيمتها ألف جنيه، مؤكدًا أن انتشار هذه الظاهرة تعرض سلامة الركاب من المواطنيين للخطر، بجانب حدوث مضايقات بين الركاب نتيجة هذا التزاحم بما يتعارض مع قيم وأعراف المواطن الأسواني.

وأهاب محافظ أسوان بالمواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سيرفيس لا تلتزم بالعدد المحدد لتحميل الركاب، للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها دفع الغرامة مع وقف الرخصة.