عبر الماضي وتحديات الحاضر في كلمات الرئيس.. وخبراء: التربص بمصر ليس جديدا

"ما يدور حولنا أمور بالغة الخطورة، تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد، وتاريخ مصر زاخر بأحداث تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرا وأملا في مستقبلنا".. بهذه الكلمات، احتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بذكرى ثورة 23 يوليو، وتناول الرئيس خلال كلمته، أحداث مرت بتاريخ مصر تشبه الأحداث والتحديات الحالية التي تواجهها البلاد حاليا.

الدسوقي: الأطماع الاستعمارية قديما تتشابه مع التدخل التركي في ليبيا

قال الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، إنّ التربص بالأمن والسلم المصريين ليسوا أحداثا جديدة على المصريين، مشيرا إلى أنّ الأهداف قديما كان أصلها محاولة دول الغرب الأوروبي والأمريكي أن تحيد دون تحقيق البلاد العربية استقلال حقيقي أو وطن عربي واحد أو حتى اتحاد عربي، بالتالي كانوا يعملون على إفشال أي سياسة يقوم بها أحد الرؤساء المصرين بداية من جمال عبدالناصر لإقصاء الدولة بأن تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي، وأن تظل تابعة ومحاطة بالمخاوف دون الاعتماد على الإنتاج لخدمة السوق العالمية.

وأوضح الدسوقي، لـ"الوطن"، أنّ ما حدث من أطماع استعمارية قديما يتشابه مع التدخل التركي في ليبيا اعتمادا على حكومة الوفاق، في الوقت الحالي، والذي يهدف للتدخل في شؤون مصر ومنها التابعية لتركيا كواحد من أوهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة أمجاد الدولة العثمانية في الشرق الأوسط، إلى جانب جهوده لتفكيك البلاد العربية بعدة آليات، بينها تشجيع الأقليات الدينية على الانفصال، موضحا أنّ الأخطار المحيطة بالدولة المصرية مستمرة، وإن اختلفت الآليات تبقي دوافعها واحدة.

عطا الله: طوال التاريخ المصري والحدود تمثل مسارا خطرا

وقالت الدكتورة زبيدة عطا الله، أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب جامعة حلوان، إنّه طوال التاريخ المصري والحدود تمثل مسارا خطرا، مشيرة إلى أنّ مصر بالفعل خاضت العديد من الحروب في وقت قليل بداية من حرب 1943 والعدوان الثلاثي على مصر في 1956 وبعدها حرب 1967 وصولا لحرب أكتوبر المجيدة، وكان الاقتصاد موجها للحروب، ما خلف مشكلات اقتصلدية واجتماعية.

وتابعت عطالله، لـ"الوطن"، أنّ ما تشهده مصر من تربص بحدودها الغربية يتشابه مع تاريخنا مع حماية حدودنا الشرقية وحروبنا مع إسرائيل، موضحة أنّ مصر في الوقت الحالي تحارب في أكثر من جهة، والأوضاع الحالية تشهد مواجهة للإرهاب في سيناء وتصدي لأطماع تركيا وحماية لحدودنا مع ليبيا غربا.

أما عن مشكلة السد الإثيوبي، تقول أستاذ التاريخ، إنّ إثيوبيا تسعى من فترة عبدالناصر لبناء سدود بموافقة أمريكية للضغط على مصر، وكان المشروع الأمريكي آنذاك يهدف لبناء 23 سدا للضغط على عبدالناصر، لكن الأمور حالت دون ذلك نظرا لعدم الإصرار وعدم توافر الإمكانيات، ليعود الضغط مرة أخرى في فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحينها هدد الرئيس السادات بضرب أي سد يهدد الأمن المصري، ليهدأ الأمر مرة أخرى ويعود لنعيش ملابساته في الوقت الحالي.