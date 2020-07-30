محال الملابس تستقبل الزبائن في زمن كورونا.. "الكل يرتدي رداء الخوف"

انتهت فترة حظر التجوال وخففت بعض الإجراءات التي امتدت عبر 3 أشهر كاملة، وبدأت فترة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ومعها بدأت محال بيع الملابس الجاهزة في استقبال الزبائن مرة أخرى بعدما امتد فتحها يوميًا حتى 9 مساء، ولكن ظهرت بعض التخوفات لدى العديد من المواطنين من الإصابة بالفيروس الذي يبقى على الأقمشة لأيام غير معلومة، ليبدأ البائع معها الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية بالمحال من أجل طمأنة الزبائن.

"الوطن" رصدت التباين واختلاف وجهات النظر بين المواطنين في شراء الملابس خلال الفترة الحالية، ما بين مؤيد للفكرة مع الالتزام بكل إجراءات الوقاية، وآخر قلق ومتخوف من احتمالية الإصابة بالفيروس وانتقاله عبر الملابس، إلى جانب وضع أصحاب المحال حاليًا الذين ينتظرون إقبالا أكبر خلال الفترة المقبلة، كما عرضت "الوطن" الإجراءات التي يجب تطبيقها من خلال أصحاب المحال والزبائن لتفادي الإصابة.