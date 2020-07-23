طارق حامد يعود للزمالك بعد الشفاء من الإصابة

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق، الذي تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التي جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء، على تعافي طارق حامد من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية، حيث شارك في التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

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