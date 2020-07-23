ضم 8 وحدات صحية لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي بمطاي

أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاى في شمال المنيا، عن ضم 8 وحدات صحية جديدة لمبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بصحة المرأه للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.

ومن المقرر ضم 8 وحدات بقرى "الشيخ حسن"، و"أبوعزيز"، و"الكوادي"، و"جوادة"، و"إدقاق المسك"، و"الإتلات"، و"منشأة منبال"، و"حلوة"، إضافة لوحدات "منبال"، و"بردنوها"، و"أبوشحاتة"، و"إبوان"، والمركز الطبي بمطاى البلد، ورعاية الطفل بمدينة مطاي.

وقد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم فحصها حتى الآن 715 حالة.

ومن ناحية أخرى أعلنت الإدارة الصحية عن الانتهاء من تجريع 5756 حالة ضد البلهارسيا بقرى "الإتلات" و"إبوان" و"أبو شحاتة".