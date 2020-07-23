الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية والمؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد البرلمان المكسيكي، في بيان، وقع عليه أكثر من 69 نائبا منهم رئيسة البرلمان، ونائبتها، أن الاعلان الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية هو بمثابة تراجع واضح لعملية السلام، ومن شأنه أن يهدد أسس حل الدولتين المعترف به دوليا، كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار النواب، إلى أنهم يضمون صوتهم إلى صوت المجتمع الدولي الذي يدعو إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى إعادة النظر في خطة الضم والتراجع عن سياساتها أحادية الجانب التي تدفع المنطقة إلى المزيد من العنف.

وطالب النواب، حكومة المكسيك بأخذ خطوات جادة ضد هذا القرار الإسرائيلي، تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، انسجاما مع موقفها الرسمي بدعم حل دولتين تعيشان جنبا غلى جنب بأمن وأمان ضمن حدود معترف بها دوليا.