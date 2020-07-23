فلسطين عضوا في المنظمة العالمية للمناطق الحرة

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، خالد العسيلي، اليوم، انضمام دولة فلسطين للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد بحضور ممثلي 37 دولة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة هيئة المدن الصناعية الفلسطينية ممثلا عن دولة فلسطين.

واعتبر رئيس المنظمة محمد الزرعوني، الذي ترأس المؤتمر من مقر المنظمة العالمية في دبي، أن انضمام فلسطين خطوة أساسية نحو دعمها وتمكينها في الحصول على حقوقها التي كفلها القانون الدولي.

وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان، إن العسيلي، أعرب عن شكره وتقديره للدول الأعضاء على قبول دولة فلسطين كامل العضوية في المنظمة العالمية الأمر الذي يأتي ضمن توجهات الحكومة الفلسطينية في وضع دولة فلسطين على الخارطة الدولية في مجالات الاستثمار وتعزيز العلاقات الدولية بما يمكن من تحسين الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، أهمية الانضمام في تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال والتعاون المشترك في تشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في المناطق الصناعية الفلسطينية.

وتم تكليف الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية والمناطق الحرة علي شعث ممثلاً عن فلسطين في المنظمة العالمية حيث شارك في المؤتمر المذكور ووقع على اتفاقية الانضمام.

وأطلع شعث، المؤتمرين على واقع المناطق الصناعية في فلسطين والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوسيع القاعدة الإنتاجية عبر استراتيجيتها التنمية بالعناقيد، مؤكدا أهمية انضمام فلسطين لهذا المحفل الدولي في تطوير وتعزيز علاقات التعاون وإقامة شراكات استثمارية بين دولة فلسطين والدول الأعضاء.