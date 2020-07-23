مبادرة شبابية في قرية "الشقر" بالقليوبية لمواجهة كورونا

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، زيارة لشباب وأهالى قرية "الشقر" بمركز كفر شكر، للوقوف على جهود المبادرة الشبابية لمجابهة فيروس كورونا.

ووفرت الحملة 10 أنابيب أكسجين، وكراسي متحركة لذوي الإعاقة، و11 جهاز تنفس صناعي، و250 زجاجة كلور، وتوزيع 700 شنطة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا، إضافة إلى تطهير القرية والقرى المجاورة بالجهود الذاتية، علاوة على تنظيم الأسواق الأسبوعية، وتوفير علاج طبي للمحتاجين، ودعم المجلس القروي بأذرع للكشافات لإنارة الأعمدة فضلًا عن إنارة المقابر ذاتيًا.

وعرض بعض الشباب المشاكل التى تعاني منها قريه الشقر، مثل مشكلة الصرف وعدم توصيل الغاز، أو وجود ملعب لشباب القرية.

ونوهت ريان الى انه سيتم استغلال الترعه المغطاة بالقرية للصالح العام، بحيث تعود بالنفع على الجميع، من حيث الخدمات، وذلك إيماء الى البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحليه ووزارة الري والموارد المائية .