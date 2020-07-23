اعتماد 3359 استمارة ضمن مشروع حصر المزارع الداجنة بالغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، اعتماد 3359 استمارة لمشروع حصر المزارع الداجنة بالغربية، حيث تم رفع إحداثيات 436 منها، متوقعًا وصول عدد المزارع الخاضعة للحصر إلى 4500 مزرعة خلال المرحلة المقبلة.

واضاف وكيل الزراعة أن مشروع حصر المزارع الداجنة يهدف إلى الوقوف على طاقتها الفعلية، بغرض توضيح الرؤية لمتخذي القرار، وتطوير المزارع وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، لتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة وسد احتياجات الشعب من اللحوم البيضاء، والوصول الي الاكتفاء الذاتي، ثم مرحلة التصدير.

وكشف الدكتور خالد الصعيدي مدير عام تنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية، أن المشروع أتاح لمعظم مربي الدواجن بالغربية فرصة استخراج ترخيص تشغيل للمزرعة، والذي يتم بعد خضوع المزرعة للفحص والوصول للمواصفات القياسية المطلوبة التي أقرتها وزارة الزراعة.

واضاف انه تم اعطاء ترخيص تشغيل لـ300 مزرعة تقريبًا بالغربية، وجاري العمل علي ترخيص جميع المزارع بعد الخضوع للفحص والمواصفات المطلوبة وتقديم طلب الترخيص من قبل المربي.