طقس الجمعة حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا والعظمى 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

ومن المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف ورياح سطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف إلى مترين ورياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 36 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 34 21

بورسعيد 31 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 38 20

نويبع 37 29

طابا 38 28

كاترين 37 22

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 23

المنيا 39 22

أسيوط 40 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 29

ادفو 41 30

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 40 29

ابو رماد 38 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30