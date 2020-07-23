رفع العزل عن الفروانية الكويتية.. وتعديل مواعيد حظر التجول الجزئي

قرر مجلس الوزراء الكويتي، تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من الثلاثاء المقبل، من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 3 فجراً، على أن يتم مراجعة القرار في أول إجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما قرر الوزراء الكويتي، إلغاء عزل منطقة الفروانية اعتباراً من الساعة 5 فجراً يوم الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أعلن، في وقت سابق، اليوم، أن مجلس الوزراء قرر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الجاري.