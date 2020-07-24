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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يستطيع مواليد برج الميزان تكوين علاقات صداقة بشكل سريع، وذلك لأنهم اجتماعيون، وتستعرض "الوطن" حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد جهودك فيما لا طائل من ورائه

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

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