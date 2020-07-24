3 نصائح لتجنب الوقوع ضحية للبرمجيات الخبيثة متعددة الأنظمة

شهدت الفترة الأخيرة قيام المجموعة التخريبية الكورية الشمالية الشهيرة "Lazarus"، بشن سلسلة من الهجمات التي تستخدم منظومة برمجيات خبيثة متقدمة تُدعى "MATA"، لاستهداف أجهزة عاملة بأنظمة التشغيل "Windows وLinux وmacOS".

وترصد "الوطن"، فى هذا التقرير أبرز المعلومات والنصائح لتجنب الوقوع ضحية للبرمجيات الخبيثة متعددة الأنظمة:

1- تثبيت حلّ أمن رقمي متخصص، مثل Kaspersky Endpoint Security for Business، على جميع النقاط الطرفية للأجهزة العاملة بالأنظمة Windows وLinux وMacOS، ما سيؤدي إلى تمكين الحماية من التهديدات الرقمية الحالية والجديدة، وإتاحة مجموعة من ضوابط الأمن لكل نظام تشغيل.

2- تزويد فريق مركز العمليات الأمنية الرقمية بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات حول التهديدات، لمساعدته على البقاء على اطلاع على الأدوات والأساليب والتكتيكات الجديدة والناشئة التي تلجأ إليها الجهات التخريبية.

3- الحرص على التحديث المنتظم للنسخ الاحتياطية من بيانات العمل وجعلها في متناول اليد بسرعة ليمكن استرداد البيانات التي قد تُفقد أو تُحجز بسبب برمجيات الفدية.