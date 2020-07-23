القضاء الإداري يؤيد قرار استبعاد رئيس جامعة حلوان الأسبق من انتاخابات الشيوخ

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى "حقوق وحريات "، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من رئيس جامعة حلوان الأسبق عبدالحي الرفاعي محمد عبيد، والمتضمنة الطعن على قرار استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وأيدت قرار لجنة الفحص باستبعاده من المرشحين، بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

جاءت الطعون الأخرى، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.

يذكر أن الدكتور عبدالحي عبيد، شغل منصب رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، كما شغل منصب رئيس جامعة حلوان فى الفترة من 2004 حتى 2007، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات.