مصادر دبلوماسية ألمانية: تركيا عليها وقف استفزازاتها شرق المتوسط

قالت مصادر دبلوماسية ألمانية لقناة "العربية" الإخبارية، إن على تركيا وقف استفزازاتها شرق المتوسط، موضحة أن تطور علاقة تركيا بأوروبا مرتبط بسلوكها شرق المتوسط.

وأعلنت اليونان، في وقت سابق، اليوم، أنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس وصف عملية التنقيب التركية بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت الشبكة أن النزاع على الموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط بين أثينا وأنقرة أدى إلى نشر تركيا سفنهما البحرية في المنطقة؛ حيث تستعد سفينة البحث "أوروك ريس" في إجراء مسح للمنطقة.