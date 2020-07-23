القواعد العامة للعاملين والمترددين على الأندية الصحية وصالات اللياقة

أعدت وزارة الشباب والرياضة دليلًا يتضمن إرشادات وتعليمات لكافة الهيئات الرياضية سواء كانت لجنة أوليمبية، بارالمبية، والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية والأندية الرياضية ومراكز الشباب والأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وقالت الوزارة إنها راعت في دليلها كل الضوابط والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك حتى تقوم كل هيئة تمارس النشاط بتنفيذ هذه الضوابط العامة وإعداد تعليمات وضوابط داخلية بما يتفق مع أهدافها والغرض الذي أنشئت من أجله وحتى يتحمل كل طرف المسؤوليات الموكلة إليه وفقًا لأحكام القانون باعتباره الجهة المسؤولة عن شؤون اللعبة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، القواعد العامة الخاصة بالعاملين والمترددين على الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة بالدليل الاسترشادي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

القواعد العامة الخاصة بالعاملين والمترددين على الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

ـ الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وعند بوابات الدخول والخروج.

ـ توفير إمكانية تنظيف الحذاء للمترددين والعاملين قبل دخول المكان إن أمكن.

ـ المحافظة على التباعد الاجتماعي والجسدي، مسافة آمنة لا تقل عن واحد متر.

ـ تجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة.

ـ تجنب المصافحة والملامسة بين العاملين أو المترددين.

ـ تجنب استخدام أدوات مشتركة بين اللاعبين أو المترددين.

ـ تطهير الأماكن المشتركة والحفاظ على آداب التنفس والعطس والسعال باستخدام المناديل الورقية.

ـ التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات ودورات المياه بالمطهرات، باستخدام الكلور المخفف 20 مللي كلور تركيز 5% إلى لتر ماء (وذلك قبل وعقب كل وحدة تدريبية والإعداد لتطهير المكان قبل مواعيد العمل المصرح بها بساعة وقبل مواعيد الانتهاء بساعة.

ـ غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالجيل الكحولي الذي يحتوي 70 % كحول.

ـ مطالبة الموظفين بتطهير جميع المعدات، الكرات، والأوزان، والآلات، وما إلى ذلك مباشرة قبل وبعد كل استخدام.

ـ البدء بنسبة محددة من العمالة ثم يتم العودة تدريجيا لكامل القوة في ضوء الحالة الصحية وبيانات وزارة الصحة.