نائب تركي: نظام أردوغان باع مسلمي الأويجور مقابل قرض من الصين

قال نائب رئيس مجموعة حزب الخير بالبرلمان التركي لطفو تاركان، إن الحكومة التركية باعت مسلمي الأويجور الأتراك الفارين من الصين، لتحصل على قرض من الحكومة الصينية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وسبق أن حصل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي على وثائق تتضمن طلباً من الحكومة الصينية إلى نظيرتها التركية لتسليم رجل من الأويجور فر من شينجيانج وسط تفاقم القمع هناك.

والرجل المذكور في طلب التسليم، "إنفر توردي"، يعيش في تركيا منذ أوائل عام 2014 عندما فر من شينجيانج، وهي منطقة في شمال غربي الصين تضم حوالي 10 ملايين من الأويجور، وهم أقلية عرقية ناطقة بالتركية.

وخلال حديث تاركان اليوم بمؤتمر صحفي عقد بالبرلمان التركي، أكد أن الحكومة التركية باعت مسلمي الأويجور الذين يتعرضوا للاضطهاد من قبل الصين في منطقة تركستان الشرقية.

وأضاف تاركان، "لقد تحدثنا عن ذلك عدة مرات، لكن السلطة التركية الحاكمة اختارت أن تبيع مسلمي الأويجور مقابل قرض بقيمة 3.5 مليار ليرة من الحكومة الصينية. وردت دول كثيرة على الجرائم الغير إنسانية التي ترتكبها الصين ضد مسلمي الأويجور في تركستان الشرقية. لكن الدولة الوحيدة التي لم تصدر صوت هي تركيا".

وبعدما رحب النظام التركي علناً بالأويجور الفارين من الصين، وشعر العديد من الأتراك بشعور التضامن معهم، يأتي دفء العلاقات بين الصين وتركيا، ليجعل أنقرة تتراجع عن دعمها للاجئين من الأويجور الذين يقولون إن الشرطة التركية تستجوبهم وتتهمهم بالإرهاب.