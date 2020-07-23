ممثل ضحايا تفجير الخبر: أدلة على تورط مسؤولين إيرانيين

أعلن ممثل الضحايا الأمريكيين بتفجيرات الخبر عام 1996، المحامي جيمس موريارتي، أن الحكم ضد إيران ملزم، مؤكداً أن "الحكومة الأمريكية تملك معلومات عن تورط مسؤولين إيرانيين".

وقال موريارتي لقناة "العربية" الإخبارية،، مساء اليوم، إن "إيران مسؤولة مالياً أيضاً عن اعتداء الخبر"، مشيرا إلى أن "أكثر من 440 أمريكياً يلاحقون إيران قضائياً".

وأوضح موريارتي، أن "إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أمريكا"، مضيفاً: "ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات".

وتابع موريارتي قائلا، إنه "سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة. نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق".