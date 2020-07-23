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برلماني يطالب بتعيين دوريات أمنية أو شركات خاصة لتأمين الشواطئ

كتب:

شريف سليمان
11:54 م | الخميس 23 يوليو 2020
النائب أحمد سليمان

النائب أحمد سليمان

قال اللواء أحمد سليمان عضو مجلس النواب، إنه عقب كوارث حالات الغرق في الشواطئ العامة، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل مجموعة عمل لمناقشة المسؤولين عن هذه الكوارث والوقوف على السبب وراء ذلك ووضع حلول عملية لها، وتابع: "من بين المجموعة محافظ الإسكندرية وممثل من وزارة التنمية وآخرون".

وأضاف "سليمان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجموعة سوف تتفق على أسس للتعاون فيما بينها وتضع تصوراً وتوصيات ستعرض على مجلس النواب، خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق آخر قال النائب البرلماني، إن بعض الغرقى يقعون في نطاق دائرته ما دعاه للذهاب إلى أسرهم، وتابع: "نظرات الأب وعويل الأم لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي".

وطالب عضو مجلس النواب، بتعيين خدمات أمنية سواء شرطية أو التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن الحكومة قامت بغلقها، فكان يجب على الجهات المعنية فعل ذلك، وتابع: "حوادث الغرق متكررة وهناك مئات ابتلعهم البحر خلال الفترة الماضية".

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