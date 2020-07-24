عضو غرفة الذهب: التجار متضررون من ارتفاع الأسعار "مفيش حركة"

علق أمير رزق، عضو غرفة صناعة الذهب، على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وقال "رزق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من الاتفاق بين روسيا وتركيا على الحرب في ليبيا.

وأشار أن المناورات العسكرية الروسية والأوكرانية تسببت في أرتفاع أسعار الذهب، وكذلك هبوط الأسهم الأمريكية، موضحًا أن الأسواق العالمية تعاني من حركة تذبذبات وحالة من عدم الاستقرار وارتفاع تكاليف استخراج الذهب، لافتًا أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الذهب.

وتوقع "رزق" أن يصل سعر جرام الذهب لـ1000 جنيه خلال الفترة القادمة، قائلا: "هيجيب الألف جنيه خلال أسبوع ولا حاجة".

وأشار إلى أن سوق الذهب يوجد فيه بعض الطمع لافتًا إلى أن المنحني سيظل في صعود ثم هبوط خفيف ثم صعود مرة أخرى متوقعًا أن يصل سعر الأوقية لـ2000 دولار في السوق العالمي.

وأكد "رزق" أن تجار الذهب تضرروا بسبب ارتفاع الأسعار: "عاوزين الأسعار تقل عشان الحركة تشتغل"، متوقعًا أن تتحسن الأمور فور ظهور المصل المضاد لفيروس كورونا.

وشهد المعدن الأصفر قفزة بزيادة تقدر بـ1.25%، بفضل ضعف الدولار وإجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، التي جعلته يحقق أرقاما قياسية على المستوى المحلي، ليقترب من تحقيق أعلى رقم في تاريخه على المستوى العالمي، وكلمة السر هي فيروس كورونا المستجد الذي أضعف الدولار مقابل الذهب، وتسبب في لجوء كثير من المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره حافظا للقيمة والملاذ الآمن.

حققت أسعار الذهب ارتفاعًا خرافيًا لليوم الرابع على التوالي، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية في نهاية معاملات اليوم الخميس الذي يوافق 23 يوليو، ووصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا محليًا إلى 843 جنيها، بفارق سعر حوالي 11 جنيها عن معاملات صباح اليوم.