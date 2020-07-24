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محمود مسلم

العراق: تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس

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أ ش أ
10:48 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
قوات الأمن العراقي

قوات الأمن العراقي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، دون ذكر أيه تفاصيل أخرى عن عملية التحرير.

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد أفادت أمس باختطاف ناشطة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون في وسط بغداد، مؤكدة أنها تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف.

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