فيتنام تعلق الإتجار بالحياة البرية لتقليل مخاطر ظهور أوبئة جديدة

علقت فيتنام، إحدى أكبر الدول المستهلكة لمنتجات الحيوانات البرية في قارة آسيا، جميع الواردات من الحيوانات البرية الحية أو الميتة، وتعهدت بإنهاء الأسواق غير المشروعة للاتجار بها في أنحاء البلاد، لتقليل مخاطر إيجاد أوبئة جديدة.

وقالت الحكومة الفيتنامية، في بيان أوردت قناة "دويتشه فيله" الألمانية مقتطفات منه اليوم، إن رئيس الوزراء نجوين شوان فوك أمر بوقف واردات الحياة البرية، سواء كانت حية أو ميتة، أو بيوضها أو أجزاء منها أو مشتقاتها.

وأضافت أنه على جميع المواطنين، خاصة المسؤولين، عدم المشاركة في عمليات الصيد أو البيع أو الشراء أو النقل غير القانونية لحيوانات الحياة البرية غير المشروعة.وتابع البيان أن الدولة ستنهي بعزم السوق ومواقع الاتجار الإلكترونية التي تقوم بالمتاجرة في الحياة البرية بشكل غير قانوني، محذرا من شن حملة ضد عمليات الصيد الممنوع للحيوانات والطيور والزواحف والاتجار بها وتخزينها والإعلان عنها.

ويأتي الأمر الذي وقع عليه رئيس الوزراء الفيتامي في أعقاب فضيحة عن وجود روابط بين البيع غير المنظم للحياة البرية وأصول فيروس كورونا المستجد في الصين.

وسجلت فيتنام ما يزيد على 400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي وفيات جراء الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين منتجات الحيوانات البرية الأكثر تهريبا قرون حيوان وحيد القرن وأجزاء من النمور وحيوان البنجولين التي تستخدم في الطب الشعبي بفيتنام.