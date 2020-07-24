الولايات المتحدة تسجل 68 ألفا و663 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 4 ملايين و38 ألفا و748 شخصا على الأقل، عقب تسجيل 68 ألفا و663 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 144 ألفا و304 أشخاص على الأقل، وذلك عقب تسجيل 1114 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.