رئيس التحرير

محمود مسلم

أستاذ علوم سياسية: مصر تواجه تحديات لم تشهدها على مر العصور

كتب:

محمد عزالدين
01:15 م | الجمعة 24 يوليو 2020
الدكتور جمال سلامة

الدكتور جمال سلامة

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس، أن الدولة والحكومة المصرية تقوم بخطي جيدة في طريق التنمية، مشددًا على أهمية التخطيط الاقتصادي.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، وشاشة "ON"، إن مصر طوال تاريخها تواجه الكثير من التحديات، مؤكدًا على أن أقوى معركة هي بناء الإنسان والاقتصاد للتغلب على التحديات، مضيفًا: "نعيش تحديات خاصة الآن لم تشهدها مصر على مر العصور".

وشدد على أهمية امتلاك مصر جيش وطني قوي، مضيفًا: "استقلالية القرار الوطني المصري متحققة بالفعل، وهذا من ميراث ثورة الـ 23 يوليو".

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

رؤساء وحكام العالم يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس اليمني يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

عاجل.. الإفراج عن 2130 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

  أرمينيا تهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو