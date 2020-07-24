أستاذ علوم سياسية: مصر تواجه تحديات لم تشهدها على مر العصور

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس، أن الدولة والحكومة المصرية تقوم بخطي جيدة في طريق التنمية، مشددًا على أهمية التخطيط الاقتصادي.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، وشاشة "ON"، إن مصر طوال تاريخها تواجه الكثير من التحديات، مؤكدًا على أن أقوى معركة هي بناء الإنسان والاقتصاد للتغلب على التحديات، مضيفًا: "نعيش تحديات خاصة الآن لم تشهدها مصر على مر العصور".

وشدد على أهمية امتلاك مصر جيش وطني قوي، مضيفًا: "استقلالية القرار الوطني المصري متحققة بالفعل، وهذا من ميراث ثورة الـ 23 يوليو".