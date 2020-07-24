الأهلي يحسم مشاركة حمدي فتحي أمام الزمالك

يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمسحة طبية خلال الساعات الجارية، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، خاصة أنه لم يشعر بأي أعراض قبل إجراء المسحة، وأن مسؤولي الأهلي فوجئوا بإيجابية نتيجة تحاليله.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، استبعاد حمدي فتحي، وعدم حضوره لمقر النادي، والالتزام بالحجر المنزلي، لحين تعافيه من فيروس كورونا، وبذلك يغيب اللاعب عن مباراتي فريقه الوديتين أمام سموحة والمقررة اليوم الجمعة، وامام الجونة المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

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