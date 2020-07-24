طقس السبت مائل للحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا السبت شبورة مائية صباحا مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتتكون الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين و الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 20

السلوم 32 20

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 20

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 38 20

نويبع 39 28

طابا 36 26

كاترين 35 21

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 31

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 23

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 30

أسوان 43 31

ادفو 42 30

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 40 29

ابو رماد 39 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30