روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، استئناف رحلات الطيران الدولية التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.

وقال ميشوستيتن، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، إن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو وسان بطرسبورج ومطار مدينة روستوف على نهر الدون الروسي، مشيرا إلى أن قائمة الدول التي سيتاح للمواطنين الروس السفر إليها جوا ستكون متوفرة لاحقا.

وأشار رئيس الحكومة الروسية، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الروسية قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو الجاري حتى أوائل أغسطس.