طلاب الأدبي و"الإسلامية" يختتمون امتحاناتهم غدا بالثانوية الأزهرية

يختتم طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، غدا، آخر امتحانات التحريري، فيما يواصل طلاب القسم العلمي امتحاناتهم بعد عيد الأضحي المبارك حيث تنتهي الامتحانات للعلمي يوم 6 أغسطس.

ويؤدي طلاب الأدبي مادة الأدبي والنصوص والمطالعة من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا، ويؤدي طلاب الشعبة الإسلامية مادة اللغة الأجنبية الأولى واختبارات التحدث والمطالعة بالإنجليزية.

وجاءت نسب النجاح بالقسم الأدبي لمادة الجغرافيا 92.8%، ومادة الفقه 69.6%، ومادة النحو 78.4%، ومادة البلاغة 69.8%، ومادة القران الكريم 80.8%، ومادة الحديث 82.3% أما فيما يتعلق بنتيجة العلوم الإسلامية، فقد تم الانتهاء من تصحيح مواد الفقه والنحو والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة، والأدب والنصوص والمطالعة، وبلغت نسبة النجاح 100% في جميع المواد.

ويترأس الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد غرفة العمليات، كما يقوم بالمرور على لجان الامتحانات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ورصد غرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة لرصد أي مخالفات تحدث.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالي عام 128495 طالبًا، كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.