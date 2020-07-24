غضب بين أطباء قنا بسبب قرار إحالة زملائهم للتحقيق.. والمحافظ يحذف الخبر

عبر عدد من أطباء محافظة قنا، عن استيائهم من خبر تحويل 3 أطباء إلى النيابة العامة لاتهامهم بتزوير أوراق رسمية، رغم جهودهم وما يقدمونه من خدمات للمرضى، منذ أزمة فيروس كورونا.

ونفى الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات محافظة قنا، ما جرى تداوله حول خبر إحالة 3 أطباء بمستشفى الحميات بمدينة قنا إلى النيابة العامة لتقديمهم تقارير لجنة طبية مزورة ليحصلوا على إجازات مرضية بالمخالفة للقانون.

وأضاف مدير المستشفى في تصريح له، أن الأطباء أبدوا استياءهم من هذا الخبر، والذي تسبب في إيذائهم نفسيا على الرغم من أنهم يصارعون الموت ويحاربون كورونا ليل نهار.

وأشار "الكاشف" إلى أنه تواصل مع محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، والذي أمر بحذف الخبر من صفحة مكتب إعلام المحافظة ونشر تصحيح له، مشيدا بجهود الأطباء في جائحة كورونا والدور الكبير الذي لعبوه خلال تلك الفترة من التي يمر بها العالم.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرر إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى الحميات بمدينة قنا إلى النيابة العامة لتقديمهم تقارير لجنة طبية مزورة ليحصلوا على إجازات مرضية، بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان رسمي، أوضح محافظ قنا أن لجنة المرور على مستشفيات العزل والفرز بالمحافظة، والتي تقوم بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية قدمت طلب إفادة عن مدى صحة الإجازات المرضية المقدمة من الأطباء الثلاثة والتي تبين أنها إجازات مزورة وغير صحيحة.