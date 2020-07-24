"أبو قرين" رئيسا لوحدة تنفيذ الحجز على مخالفات البناء بالأقصر

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتكليف عبد الخالق حسين مدني أبو قرين، رئيساً لوحدة تنفيذ إجراءات قانون الحجز الإداري على المنقولات والوحدات المخالفة لقانون البناء والتصالح، بالتزامن مع انطلاق عمليات التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بعد أن أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتجديد الثقة للعام الثالث على التوالي في عبد الخالق أبو قرين، وتجديد تكليفه مديرت عاما للإدارة العامة للإيرادت والتحصيل بديوان عام المحافظة، وذلك لنجاحه في خدمة الدولة بمشروع مراجعة أصول محافظة الأقصر وغيرها من النجاحات بالإدارة.