رئيس التحرير

محمود مسلم

"أبو قرين" رئيسا لوحدة تنفيذ الحجز على مخالفات البناء بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
02:39 م | الجمعة 24 يوليو 2020
عبد الخالق حسين رئيس وحدة الحجز على مخالفات البناء بالأقصر

عبد الخالق حسين رئيس وحدة الحجز على مخالفات البناء بالأقصر

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتكليف عبد الخالق حسين مدني أبو قرين، رئيساً لوحدة تنفيذ إجراءات قانون الحجز الإداري على المنقولات والوحدات المخالفة لقانون البناء والتصالح، بالتزامن مع انطلاق عمليات التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بعد أن أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتجديد الثقة للعام الثالث على التوالي في عبد الخالق أبو قرين، وتجديد تكليفه مديرت عاما للإدارة العامة للإيرادت والتحصيل بديوان عام المحافظة، وذلك لنجاحه في خدمة الدولة بمشروع مراجعة أصول محافظة الأقصر وغيرها من النجاحات بالإدارة.

 

 

اقرأ المزيد:

الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

يوفر الوقت والمال.. 10 معلومات عن معمل الباثولوجي بشفاء أورمان الأقصر

مستشفيات الأقصر تستعد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل

إزالة 27 تعديا على أملاك الدولة بالقرنة والضبعية غرب الأقصر