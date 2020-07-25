تفاصيل اعتراف قاتل ابن عمه :"ضرب أخويا الصغير بالقلم فضربته بالنار"

"ضرب أخويا في الشارع قدام الناس بالقلم، فضربته بالنار عشان محدش يتنطط علينا"، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل نجل عمه في الشرقية، خلال مشاجرة جمعتهما بسبب لعب الأطفال بقرية بردين، ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري خرطوش وأعيرة نارية، وتحفظت على السلاح وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه.

"كنت بقول لابن عمي عيب اللي عملته قدام الجيران ليه بتضرب ولد صغير عنده 10 سنين بطريقة وحشة بدل ما تقول لأخوه أو لأبوه، فرد عليا وقالي ولو غلط تاني هضربه عشان يتعلم الأدب" بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه بتفاصيل الواقعة أمام المباحث بعد القبض عليه مدعيًا أنه لم يتمالك نفسه ودخل المنزل وأحضر الخرطوش وأطلق منه الأعيرة النارية على المجني عليه فأصيب بإصابات كبيرة وتوفى على إثرها، وأنه لم يطلق النار على ابن عمه بشكل مباشر بل صعد أعلى منزل أسرته بالطابق الثاني وأطلق النار بقصد إرهاب المجني عليه لكن الأعيرة استقرت في جسده بالخطأ على حد تعبيره.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة بردين بحدوث مشاجرة بشارع أبو حمد بالقرية، بين أبناء عمومة، بسبب لهو الأطفال، وأسفرت عن مقتل "أحمد.ع" 26 عاما يعمل بورشة حدادة، على يد نجل عمه "أ.ح" عامل، برش خرطوش، حيث اعتلى المتهم سطح منزله وأطلق الأعيرة التى أودت بحياة نجل عمه متأثرا بإصابته، ولاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، لمباشرة تحقيقاتها في الحادث، وقررت استدعاء 3 من شهود العيان على الحادث لسماع أقوالهم .