عزل قها: انخفاض أعداد مصابي كورونا ووصول عدد المتعافين لـ295 حالة

أعلن مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، وصول عدد حالات الشفاء والتعافي من كورونا بالمستشفى، إلى 295، بالإضافة إلى 424 غادروا المستشفى، ليستكملوا علاجهم بالمنزل، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

قال الدكتور أحمد سعيد خيامي، مدير مستشفى قها للحجر الصحي ومدير الفريق الطبي التاسع للعزل الطبي، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمحتجزة حاليًا، انخفض إلى 27 حالة فقط، منهم 20 حالة بالعناية المركزة، و7 حالات بالقسم الداخلي.

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات له اليوم، أنه يجرى حاليا تعقيم وتطهير جميع الغرف، التي خلت من المرضى لتكون جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى، وإجراء العمليات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع أن المستشفى، لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، وجميع المرضى المحجوزين بالعناية والقسم الداخلي، يحصلون على أدوية مضادة للفيروس، وجميعها متوفرة.

كان مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية، أعلن خروج أكبر مسنة بالمستشفى، وتدعى "الحاجة رضا" 80 سنة، بعد تعافيها من كورونا، وخروجها من المستشفى بعد سلبيات المسوحات التي أجريت لها مرتين متتاليتين.