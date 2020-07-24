"جولدمان ساكس" يوافق على تسوية بنحو 4 مليار دولار مع ماليزيا

وافق بنك "جولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي على دفع 3.9 مليار دولار للحكومة الماليزية لتسوية مطالبات على صلة بصندوق التنمية الماليزي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان، اليوم، إن الصفقة سوف "تؤدي إلى تسوية تتعلق برسوم معلقة وبمطالبات ذات صلة بثلات تعاملات في سندات رتبتها الشركة للصندوق.

وأشارت الوزارة الماليزية، إلى أن "جولدمان ساكس" أقر بسوء تصرف اثنين من موظفيه السابقين في برنامج التزوير والفساد الأوسع الخاص بالصندوق.

ويواجه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي ساعد في إنشاء الصندوق اتهامات بالفساد وسوء استغلال المنصب على صلة بالصندوق.

ومن المقرر صدور حكم في إحدى المحاكمات ذات الصلة، الثلاثاء المقبل، ومن المقرر استئناف محاكمة أخرى في الثالث من أغسطس المقبل.