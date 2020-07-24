العربية للتنمية الإدارية تعرض أفضل الحملات الترويجية خلال أزمة كورونا

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الندوة الافتراضية "أفضل ممارسات التواصل على منصة Twitter (خلال أزمة كوفيد 19)"، وذلك بعد غد بالقاهرة.

وصرح مدير عام المنظمة أن هذه الندوة تمثل فرصة للتواصل وتبادل الأفكار حول التعاون المحتمل بين الجمهور الذي يمكن أن يساعد في حماية وتعزيز صحة المحادثة العامة حول فيروس كورونا- كوفيد-19، كما أنها تمثل أيضاً قناة للتواصل المستمر لمناقشة أفضل ممارسات وتوصياتTwitter.

وأضاف انها تهدف هذه الندوة التفاعلية، إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة، ومنها: إرشادات عامة للحملات الترويجية على منصة Twitter، والسياسات والاستراتيجيات المحدثة خلال أزمة كوفيد 19، وضرورة التفاعل والوصول إلى الجمهور.

يتحدث في الندوة محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي - مدينة عجمان الإعلامية الحرة -عجمان- دولة الإمارات العربية المتحدة، وجورج سلامة رئيس قسم السياسة العامة والحكومة – Twitter الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجواهر عبدالحميد مساعد أول في السياسة العامة – Twitter الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.