استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

أكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، باستمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء، منذ اليوم، بكل الوحدات المحلية التابعة للمركز، لاستقبال طلبات المواطنين، وتحصيل قيمة جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وشددت رئيس المركز والمدينة، على استمرار عمل التوعية اللازمة، وإرشاد المواطنين على مدار الساعة، لافتا إلى تزايد إقبال المواطنين على المنافذ.

وواصلت جميع الوحدات المحلية لمركز ومدن محافظة المنوفية، استقبال طلبات المواطنين، وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.