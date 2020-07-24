ضباط بالقوات المسلحة: لو عاد بنا الزمن 100 مرة لاخترنا الانضمام للصاعقة

تحدث النقيب أحمد عبد اللطيف، عن أهمية الوطن، مشددًا على أنه يعتبر كل مكان بمصر هو وطن، مثل بيته وأسرته والاستديو وغيرها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "كل حاجة بتحصل في الوطن وأي تطورات، بتخلينا نحب الوطن أكتر".

بدوره قال النقيب أحمد عيد: "مفيش حد يقدر يمس أرض مصر طول ما إحنا موجودين، مصر خط أحمر، ومفيش أي حد داخليًا أو خارجيًا يقدر يمسها".

وتابع، أن من تسول له نفسه الاعتداء على مصر فسيكون قد ظلم نفسه.

وقال الملازم أول عمرو عابد، إن الانضمام للقوات المسلحة شرف كبير له: "عندما سألني والدي لما كنت طالبًا في الصف الأول الثانوي، قلت له لو حصلت على مجموع 100% فلن أدخل إلا الكلية الحربية".

وأوضح: "ولو عاد بي الزمن 100 مرة فلن أختار إلا الكلية الحربية وتحديدًا قوات الصاعقة".

وقال النقيب أحمد عبداللطيف: "لو عاد بي الزمن فسأختار الانضمام لقوات الصاعقة، شفنا فيها الرجولة، وكل حاجة حلوة، والتدريب كان مختلفا، والخدمة شرف لي، ولو عاد بي الزمن لكنت أكثر حذرًا بشأن الإصابة، حتى أستطيع إطالة مدة خدمتي بسلاح الصاعقة، وكنت أتمنى أن أستمر أكثر في قوات الصاعقة".