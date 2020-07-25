تفاصيل حفل عازف التشيلو العالمي Hauser بالغردقة

بعد النجاح الباهر لفرقة "تو تشيلوس"، يبدأ عازف التشيلو العالمي Hauser جولته العالمية الأولى فى 2020، ومن ضمن جولته العالمية الأولى حفله المقرر إقامته في "سوما باي" بالغردقة يوم 25 سبتمبر المقبل الساعة 9:30 مساءً، بعد أن كان مقرر إقامتها يوم 18 أبريل الماضي.

الشركة المنظمة تطرح أسعار التذاكر على النحو التالي

- التذكرة العادية: بـ1500 جنيه.

- التذكرة البلاتينوم: بـ2500 جنيه.

- التذكرة الـVIP: بـ3500 جنيه.

وبدأ الفنان الظاهرة هاوزر حفلاته الكلاسيكية فى مدينة زغرب عام 2017 وقد حققت إحدى مقطوعاته مشاهدة على يوتيوب تتعدى 40 مليون مشاهدة، وتعد حفلاته الجديدة فى عام 2020 انعكاس للحالة الشخصية المتوهجة وحبه للموسيقى والفن.

ومن المقرر أن يقدم هاوزر مجموعة من الكلاسيكيات بأسلوبه الخاص بجانب أوركسترا كاملة.

وهاوزر هو عازف تشيللو كرواتي، اشتهر بطريقته الفريدة في العزف التي تميز بها، عن طريق عزف الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الأغاني الجديدة بأسلوب مختلف.