50 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية غدا

يبدأ طلاب الدبلومات الفنية بالدقهلية، بمختلف الشعب، الامتحان للعام الدراسي 2019/2020، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في ظل تطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان، من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام، بلغ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، موزعين على 205 لجنة.

وأضاف عبد الرؤوف، في بيان، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات، التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين، كل سبل الراحة سواء داخل اللجان، أو في الاستراحات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الانتهاء من تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، كما جرى الانتهاء من إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الدبلومات الفنية، فضلًا عن تجهيز غرف عمليات رئيسية بديوان المديرية و17 غرفة عمليات فرعية.

وأكد أنه تم تركيب بوابات تعقيم بكل اللجان والمقرات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير كل سبل الأمن والهدوء، للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الدبلومات الفنية.

وذكر وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز استراحات لرؤساء اللجان وتشمل 34 استراحة، بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية، لافتا إلى أن الوزير المحافظ، تابع التجهيزات للوقوف على الاستعدادات للامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان والمقرات المختلفة.