رئيس النواب العراقي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان نقلته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن "رئيس مجلس النواب اطمأن، اليوم، على صحة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، خلال اتصال هاتفي بينه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

"بن سلمان": استقرار العراق جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة

وأضاف مكتب الحلبوسي، أن "الاتصال تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية".

وأكد الحلبوسي، "تطلع العراق إلى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين".

بدوره، أكد ولي العهد السعودي، دعم المملكة العربية السعودية للعراق وشعبه في المجالات كافة، موضحا أن استقرار العراق جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة.