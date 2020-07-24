السياحة: نطبق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها في الشواطئ والمنتجعات

قال غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن هدف الوزارة، التركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها مصر من حيث الشواطئ والمنتجعات، وكانت الخطة تستهدف الفتح التدريجي، وتطبيق للقواعد والإجراءات الاحترازية بحذافيرها، وتلك التجربة نجحت بالفعل، للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك دول فتحت شواطئها أمام المصطافين، قبل مثل اليونان وإسبانيا.

وأضافت "شلبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، تقدمه الإعلامية هبة جلال، أنه لم يتم رصد أي حالات للإصابة بالفيروس حتى الآن، بالمحافظات الثلاثة المستقبلة للسياحة الخارجية، لافتة إلى أن أوكرانيا وبيلاروسيا، من الأسواق الواعدة بالنسبة لمصر، وكان هناك إلحاح من منظمي الرحلات بالدولتين لإعادة فتح الباب أمام السياحة الخارجية بمصر.

وأشارت إلى أن زيارة وزير السياحة لأوكرانيا وبيلاروسيا، كانت مهمة لتأكيد إجراءات السلامة، كما أجرى زيارات للسائحين في شرم الشيخ والغردقة، للاطمئنان بتطبيق الإجراءات بالنسبة لهم ورد فعلهم الإيجابي، لافتة إلى أن مصر، مقصد مفضل لهاتين الدولتين لقربنا منهما، موضحة أنه سيتم فتح متحف شرم الشيخ قريبًا.