الجيش اليمني يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء

لقي عدد من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر رسمية يمنية، أن مدفعية الجيش الوطني اليمني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات الحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، تعزيزات للحوثيين في الجبهة، ودمرت عددا من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان عليها.

ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر الحوثيين.

وفي سياق متصل، واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، استهداف مواقع وتجمعات الحوثيين في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.