اختتام المحادثات العسكرية بين السودان وأريتريا

اختتمت بالخرطوم المحادثات العسكرية بين السودان وأريتريا على مستوى رؤساء الأركان وجرت المحادثات على شرف زيارة رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الأريترية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتناولت المحادثات، أوجه وآفاق التعاون العسكري بين البلدين فى مختلف المجالات وجدد الجانبان الرغبة فى التواصل المستمر وتبادل الزيارات بغية تطوير العلاقات والخروج بها إلى آفاق أرحب .

وفى ختام المحادثات تم التوقيع على محضرها حيث وقع عن الجانب الأريتري، رئيس الأركان العامة الفريق أول فليبوس ولد يوهنس، فيما وقع عن الجانب السودانى الفريق الركن مجدى إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد نيابة عن رئيس هيئة الأركان.

وعلى هامش المحادثات، قام رئيس الأركان الأريتري ووفده المرافق بزيارة لعدد من المعاهد والكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية بغرض الإطلاع على تجربة القوات المسلحة فى مجال التدريب .