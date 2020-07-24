إليسا تدعم هيفاء وهبي في قضيتها مع مدير اعمالها

دعمت المطربة إليسا، مواطنتها اللبنانية هيفاء وهبي في قضيتها مع مدير أعمالها، فقد هنأت هيفاء إليسا على اغنيتها الجديدة وردت إليسا داعمه لها قائلة "لأنك دائمًا صادقة مع نفسك، شكرا لك على كلماتك الرقيقة وسعيدة جدا لأنك تستعيدين بعض حقوقك، نأمل أن تحل جميع مشاكلك".

كانت هيفاء حضرت للقاهرة منذ أيام، لمتابعة تطورات قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي اتهمته بالنصب عليها في 63 مليون جنيه، والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وسافرت سريعا إلى لبنان، لاستكمال تصوير مسلسل "أسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.