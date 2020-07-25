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 صرف 622 ألف جنيه منحاً لـ 625 عامل غير منتظم بالبحر الأحمر

كتب:

الوطن
09:22 ص | السبت 25 يوليو 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء  من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة  بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو وحتى 27 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 625 عاملا غير منتظم سوف يصرفون 622 ألف جنيه 

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