البحث عن شابين تعدوا بالأسلحة البيضاء على آخر فى إمبابة

تكثف مباحث الجيزة، جهودها، لضبط شابين تعدوا على شاب آخر بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات بينهما بمنطقة امبابة.

وفور تلقي إخطارا بالواقعة انتقلت قوة من المباحث إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المجنى عليه إلى المستشفى، وقامت القوات بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية المتهمين، لضبطهما.

وانطلقت مأمورية من المباحث لضبط المتهمين، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.