فيديو.. مُلثمون يُهاجمون صاحب محل منظفات في السيدة زينب

تنشر "الوطن" فيديو لواقعة تعدي ملثمين على صاحب محل منظفات بمنطقة السيدة زينب والاعتداء عليه بالضرب وإصابته وإحداث تلفيات بمحل عمله، بسبب رفضه التنازل عن محضر تعدي وضرب حرره ضد نجل أحدهم فحاولوا إجباره على التنازل بالقوة.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الملثمين حاملي الأسلحة البيضاء والألعاب النارية يترجلون من سيارة فان بيضاء ويتوجهون نحو محل المجني عليه ويعتدون عليه، ثم إطلاق الألعاب النارية في الشارع بكثافة ما أصاب المواطنين بحالة من الفزع.

وحرر "طارق. ك"، محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب في أبريل الماضي، اتهم فيه "م. ف"، و"ف. م"، و"أ. ع"، و"إ. ع"،"أ. ف"، و"م. أ" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وإشهار أسلحة بيضاء وألعاب نارية، حال نزولهم من سيارة فان بيضاء اللون وذلك بتحريض من "م. ا"، واستخدامهم العنف والبلطجة وفرض السيطرة على المنطقة لترويع المواطنين وفرض السطوة الإجرامية وإحداث إصابة المجني عليه وتلفيات بالمحل الخاص به.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، وتقدم محامي المجني عليه بنسخة من الفيديو لإثبات الواقعة في حق المتهمين، وادعى مدنيا ضدهم.