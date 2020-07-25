أستاذ طب بقصر العيني: نحتاج لتطعيم ثلثي سكان الأرض لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد حسن منيسي أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إن سبب انتشار فيروس كورونا بشكل سريع في دول العالم هو أنه في بداية ظهوره، لم يكن هناك إجراءات احترازية، وقد يكون هذا سبب الانتشار، لأنه لم يتخيل أحد حجم هذه المشكلة وهذا أكبر خطأ حدث على مستوى العالم.

وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع وانخفاض الحالات سيبقى حتى يظهر التطعيم، مؤكدا أن فيروس كورونا لن ينته من العالم وسيبقى معنا ولابد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وحتى بعد ظهور التطعيم سنأخذ وقتًا لكي يكون هناك مناعة مجتمعية عالمية.

وتابع، أننا نحتاج إلي تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية حتى يكون هناك مناعة مجتمعية، مشيرًا إلى أنه إذا أصبنا بالفيروس سنأخذ مناعة مؤقتة، ومن الممكن أن نصاب مرة أخرى بعد 35 يومًا من التعافي.