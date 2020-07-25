افتتاح مترو "النزهة - عدلي منصور" أمام الركاب خلال ساعات

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن الانتهاء من تجهيز المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، والذي سيتم افتتاحها أمام الركاب خلال ساعات، مشيرة إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أطلع على كل التجهيزات قبل افتتاح المحطات بشكل رسمي.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق انتهت تماما من جميع التجارب وتشغيل القطارات دون ركاب، بالإضافة إلى وضع الرتوش النهائية لافتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل عيد الأضحى المبارك في المسافة من ميدان هليوبليس بمصر الجديدة، وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم و9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هيليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس وتم افتتاحهم منذ سنة ونصف تقريبا، و6 محطات علوية والتي سيتم افتتاحهما وهي محطات "النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور".

وأشار وزير النقل، في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيد مصرية من خلال شركات مصرية وطنية هي "المقاولون العرب وأوراسكوم" كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير النقل، إلى أهمية محطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، التي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة: محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي "عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس" ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم الانتهاء من وضع الرتوش النهائية لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو وهي "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور"، مشيرا إلى أنه جرى عمل الاختبارات والتجارب لتشغيل المحطات الجديدة، موضحا أن المحطات الجديدة بمترو مصر الجديدة سيتم افتتاحها قبل العيد.

وأشار والي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن تكلفة الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه، وأن مترو مصر الجديدة صمم بطريقة أوروبية، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة مكيفة، وأن مشروعات الأنفاق هدفها تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى.

وأضاف والي، إلى أن المحطات الـ6 الجديدة والتي سيتم افتتاحهما خلال أيام تتضمن ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليًا ستعمل بجانب شبابيك حجز التذاكر التلقليدية الموجودة بالمحطات، مؤكدا أن عربات المترو الجديدة مجهزة بكاميرات ووسائل تكنولوجية لخدمة الركاب، كما أن عربات المترو الجديدة تمثل نقلة نوعية للقطارات، وتدعم تقليل مدة التقاطر بين القطارات.

ونوه رئيس القومية للأنفاق، إلى أنه لا يوجد تفكير في رفع سعر تذكرة المترو رغم التقدم الكبير في العربات الحديثة ورغم الأموال الضخمة التي تنفقها الحكومة، مؤكدًا على أن الاستثمارات التي يتم إنفاقها على المترو ضخمة جدًا، ورغم ذلك يتم مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر.